Добровольный спасатель вытащил мужчину с того света

Был субботний день, и Кайдо вместе с супругой ехал по окружной дороге Курессааре. Внезапно он почувствовал себя плохо. "По словам жены, я все же остановил машину и тогда...", - вспоминает Кайдо.

Многоточие означает, что его сердце перестало биться. Четыре года назад Кайдо поставили кардиостимулятор, который в последнее время бастовал, а 25 мая отказал вовсе.

Возле подъездной дороги собрался народ, подъезжали другие машины. Движение остановилось, и на первый взгляд казалось, что здесь произошла авария. Совершенно случайно проезжавший поблизости добровольный спасатель из Пихтла и член Сааремааского добровольного общества морской спасательной службы Олари Малк остановил свою машину позади заправки Olerex. Когда ему сказали, что водитель стоящего автомобиля мертв, Олари с этим не смирился. Он быстро попросил у зевак помочь ему вытащить мужчину из машины и приступил к реанимации.

"Он продолжал, пока не прибыла скорая, взявшая реанимацию на себя, и помогал медикам до самого отбытия скорой", - сказал газете Saarte Hääl руководитель спасательного отделения Сааремаа Маргус Линдмяэ.

По словам руководителя службы скорой помощи больницы Михкеля Лайдна, жизнь Кайдо удалось спасти именно благодаря оперативному оживлению. Уже через два дня пациент чувствовал себя более-менее сносно. Как сказал Кайдо, в Таллиннской больнице ему установили новый сердечный стимулятор, после чего он уже не беспокоился о своем здоровье.

Маргус Линдмяэ сказал, что реанимация - работа сложная, но тяжелее всего здесь проявить смелость и принимать решения. "Умение действовать в критических ситуациях может и не быть врожденным качеством, ему нужно учиться", - сказал он.