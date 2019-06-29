«Северный поток-2» пройдет в обход территориальных вод Дании

Это первая из трех заявок, поданных оператором; она относится к 2017 году. Заявки по оставшимся двум маршрутам — северо-западному и юго-восточному— все еще находятся на рассмотрении.

Решение оператора означает, что рассмотрение первой заявки, длившееся более двух лет, будет прекращено. В компании свой шаг пояснили тем, что он был необходим, поскольку за два года с момента подачи заявки руководство Дании никак не демонстрировало, что решение будет принято.

«Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также нашего акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями», — говорится в сообщении.

Официальное письмо, в котором говорится об этом, передано в Датское энергетическое агентство в пятницу, 28 июня, уточняет Nord Stream 2.