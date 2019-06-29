Неверные мужья и потерянные из-за алкоголя вещи: из-за ложных показаний полиция теряет время

Представители полиции говорят, что в основном ложные заявления делают люди, которые потеряли что-то ценное и не решаются признаться в этом своим близким.

По словам руководителя отдела преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, к каждому делу полиции относятся серьезно, а для рассмотрения ложных жалоб или показаний полиции требуется много времени и ресурсов. По словам Вареса, из-за одного ложного звонка зимой полиция была занята два дня. А именно, в полицейский участок пришел человек, который сказал, что ему позвонила спутница жизни и заявила, будто бы ее взяли в заложники и требуют вернуть долг.

«Очень много людей были заняты ее поиском и выяснением предыстории, какие места она посещала раньше и куда могла пойти после», - рассказал Варес. Наконец выяснилось, что женщина была у своего друга и солгала мужу.

Вторая основная группа тех, кто дает ложные показания — это дети. Например, они не осмеливаются признаться родителям, что потеряли свой ценный телефон, и врут, что кто-то сильный подошел и отнял его силой. Родители верят и обращаются в полицию.

Среди тех, кто также дают ложные показания есть мужчины, которые под действием алкоголя теряют ценные вещи и не осмеливаются позже рассказать об этом своим партнерам. Или не решаются сказать, что незнакомки, с которыми они провели ночь, обворовали их.

Проблемой являются и туристы, которые хотят получить страховку за свои утерянные вещи. Был случай, когда человек солгал, что ему нанесли ножевые удары, хотя на самом деле мужчина из-за несчастной любви сам себя порезал.