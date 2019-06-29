Возвращение судов под эстонский флаг упирается в нехватку денег

Пакет, получивший известность под названием "закон о судоходстве" и принятый в феврале единогласно в Рийгикогу, вносит разом массу изменений в законодательство, регулирующее сферу судоходства.

Цель поправок - увеличение оборота всего морского кластера, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и поступление в госбюджет нового дохода с налогов. Тогдашний министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон выразила надежду, что благодаря этому закону удастся привлечь под эстонский флаг до 300 крупных судов. Однако бизнесмен Яанус Рахумяги, связанный с охраной судов, сказал, что целью должно быть не менее 1000 судов.

Подоходный налог с зарплат моряков торговых судов, переходящих под эстонский флаг, станет равен 0%, как это принято в большинстве судоходных стран. Закон также предусматривает страхование здоровья, пенсионные выплаты и другие социальные гарантии.

По словам руководителя отдела развития Департамента водных путей Ээро Наабера, с 1993 по 2019 год из-за угасания мореходного сектора Эстония недополучила до 5% ВВП, то есть в общей сложности 3,2 млрд евро. Эксперты надеются, что с возвращением судов под эстонский флаг недостающая часть ВВП будет восстановлена. Кроме того, появятся новые рабочие места на судах и в портах, возникнет дополнительный оборот в финансовом секторе, у страховых фирм, компаний по подбору персонала и организации обучения.

Принятый в феврале пакет был лишь первой частью запланированной деятельности по реанимации судходства в стране. Затем был избран новый состав Рийгикогу, и внедрение пакета, а также подготовка к следующему этапу, стали задачей нового правительства, от которого ждут и необходимого для подготовки финансирования.

Для применения нового законодательства необходимы инвестиции в размере 2,2 млн евро. Сюда входят, например, создание инфосистем для управления новыми судоходными регистрами, а также наем и обучение работников для предложения судовладельцем услуг регистра. Пока из этой суммы покрыта лишь минимальная часть.

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что привлеченная в состав правительства вместо соцдемов партия EKRE внедрению нового законодательства в сфере судоходства не препятствует. Министр сказал, что его партия поддержала принятие закона тогда и поддерживает его осуществление сейчас.

"Чем быстрее мы будем двигаться вперед с этим процессом, тем лучше", - заверил Хельме.

Главный специалист службы судоходства Министерства экономики и коммуникаций Герли Эхте подтвердила, что Эстония запросила у Европейской Комиссии разрешение на государственную помощь по оказанию налоговых льгот для моряков.

По словам Эхте, комиссия знает, что для вступления поправок в закон к 2020 году нужно, чтобы положительное решение было принято не позднее 1 октября этого года. Если комиссия на предстоящей неделе вынесет окончательное решение, Министерство экономики сможет заняться подготовкой дополнительных поправок и основной повестки. Чиновники министерства надеются на быстрое производство, поскольку все запланированные поправки к настоящему времени уже основательно разъяснены.

Между тем, до конца года гарантирован лишь минимальный ресурс по работе над юридической стороной. Вся остальная деятельность застопорилась.

Ээро Наабер сказал, что график внедрения закона о судоходстве очень напряженный. Наабер отметил, что правительство не препятствует, но и прямой помощи не видно. Прежде всего это касается финансовой стороны.