Возвращение судов под эстонский флаг упирается в нехватку денег

Для вступления в силу принятого в феврале этого года пакета законопроектов по возвращению судов под эстонский флаг правительство должно провести ряд подготовительных мер, но денег на их покрытие не хватает, пишет Postimees.
Пакет, получивший известность под названием "закон о судоходстве" и принятый в феврале единогласно в Рийгикогу, вносит разом массу изменений в законодательство, регулирующее сферу судоходства.
Цель поправок - увеличение оборота всего морского кластера, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и поступление в госбюджет нового дохода с налогов. Тогдашний министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон выразила надежду, что благодаря этому закону удастся привлечь под эстонский флаг до 300 крупных судов. Однако бизнесмен Яанус Рахумяги, связанный с охраной судов, сказал, что целью должно быть не менее 1000 судов.
Подоходный налог с зарплат моряков торговых судов, переходящих под эстонский флаг, станет равен 0%, как это принято в большинстве судоходных стран. Закон также предусматривает страхование здоровья, пенсионные выплаты и другие социальные гарантии.
По словам руководителя отдела развития Департамента водных путей Ээро Наабера, с 1993 по 2019 год из-за угасания мореходного сектора Эстония недополучила до 5% ВВП, то есть в общей сложности 3,2 млрд евро. Эксперты надеются, что с возвращением судов под эстонский флаг недостающая часть ВВП будет восстановлена. Кроме того, появятся новые рабочие места на судах и в портах, возникнет дополнительный оборот в финансовом секторе, у страховых фирм, компаний по подбору персонала и организации обучения.
Принятый в феврале пакет был лишь первой частью запланированной деятельности по реанимации судходства в стране. Затем был избран новый состав Рийгикогу, и внедрение пакета, а также подготовка к следующему этапу, стали задачей нового правительства, от которого ждут и необходимого для подготовки финансирования.
Для применения нового законодательства необходимы инвестиции в размере 2,2 млн евро. Сюда входят, например, создание инфосистем для управления новыми судоходными регистрами, а также наем и обучение работников для предложения судовладельцем услуг регистра. Пока из этой суммы покрыта лишь минимальная часть.
Министр финансов Мартин Хельме заявил, что привлеченная в состав правительства вместо соцдемов партия EKRE внедрению нового законодательства в сфере судоходства не препятствует. Министр сказал, что его партия поддержала принятие закона тогда и поддерживает его осуществление сейчас.
"Чем быстрее мы будем двигаться вперед с этим процессом, тем лучше", - заверил Хельме.
Главный специалист службы судоходства Министерства экономики и коммуникаций Герли Эхте подтвердила, что Эстония запросила у Европейской Комиссии разрешение на государственную помощь по оказанию налоговых льгот для моряков.
По словам Эхте, комиссия знает, что для вступления поправок в закон к 2020 году нужно, чтобы положительное решение было принято не позднее 1 октября этого года. Если комиссия на предстоящей неделе вынесет окончательное решение, Министерство экономики сможет заняться подготовкой дополнительных поправок и основной повестки. Чиновники министерства надеются на быстрое производство, поскольку все запланированные поправки к настоящему времени уже основательно разъяснены.
Между тем, до конца года гарантирован лишь минимальный ресурс по работе над юридической стороной. Вся остальная деятельность застопорилась.
Ээро Наабер сказал, что график внедрения закона о судоходстве очень напряженный. Наабер отметил, что правительство не препятствует, но и прямой помощи не видно. Прежде всего это касается финансовой стороны.
Гендиректор департамента водных путей Рене Арикас сказал, что хотя денег нет, подготовка началась. Так, уже открыт тендер на создание инфосистемы судов.