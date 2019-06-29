Сб, 29.06.2019
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  • Фото: авиакомпания airBaltic окрасила один из самолетов в цвета эстонского флага

Фото: авиакомпания airBaltic окрасила один из самолетов в цвета эстонского флага

Самолет Airbus авиакомпании airBaltic окрашен в цвета эстонского триколора

ФОТО: Pressifoto

Авиакомпания airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии особой раскраской самолета Airbus A220-300. Теперь самолет с регистрационным номером YL-CSJ окрашен в цвета эстонского флага и назван в честь столицы страны, говорится в пресс-сообщении авиакомпании.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что на рынке Эстонии компания наблюдает очень высокий спрос. "Количество пассажиров, которые путешествуют на наших самолетах, с каждым месяцем увеличивается", - сказал он. 

Чтобы создать это произведение искусства, 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. В целом для покраски самолета использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, а толщина слоя покраски составила 120 микрон.

За первые пять месяцев этого года airBaltic на эстонских маршрутах перевезла более 210 000 пассажиров.

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