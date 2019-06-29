Фото: авиакомпания airBaltic окрасила один из самолетов в цвета эстонского флага

Авиакомпания airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии особой раскраской самолета Airbus A220-300. Теперь самолет с регистрационным номером YL-CSJ окрашен в цвета эстонского флага и назван в честь столицы страны, говорится в пресс-сообщении авиакомпании.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что на рынке Эстонии компания наблюдает очень высокий спрос. "Количество пассажиров, которые путешествуют на наших самолетах, с каждым месяцем увеличивается", - сказал он.
Чтобы создать это произведение искусства, 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. В целом для покраски самолета использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, а толщина слоя покраски составила 120 микрон.
За первые пять месяцев этого года airBaltic на эстонских маршрутах перевезла более 210 000 пассажиров.