Фото: авиакомпания airBaltic окрасила один из самолетов в цвета эстонского флага

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что на рынке Эстонии компания наблюдает очень высокий спрос. "Количество пассажиров, которые путешествуют на наших самолетах, с каждым месяцем увеличивается", - сказал он.

Чтобы создать это произведение искусства, 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. В целом для покраски самолета использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, а толщина слоя покраски составила 120 микрон.