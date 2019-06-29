Британия готова усилить свое военное присутствие на Балтике

"Месседж Соединенного Королевства – что мы находимся здесь, что мы намерены находиться здесь долго, что мы намерены делать больше", – сказала Мордонт BNS.

Она посетила крупнейшие за сто лет военные учения Великобритании на Балтике и сказала, что союзники находятся в полной готовности в условиях нарастающей агрессивности России.

"Мы демонстрируем единство и готовность. Россия становится все категоричнее; мы видим, что она дислоцирует больше вооруженных сил и нового оружия, мы также представляем себе, какие сценарии могут складываться в будущем", – сказала Мордонт на пресс-конференции.

По ее словам, Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) под командованием англичан повышают готовность к осуществлению всевозможных миссий.

"Во время этих учений мы наблюдали крупнейшее дислоцирование Королевских вооруженных сил (ВС) на Балтике за последние более чем 100 лет", – сказала Мордонт.

"Это улучшает нашу способность приспосабливаться, дислоцировать более 10 тысяч человек для всевозможных миссий – автономно или при участии в операциях НАТО", – добавила она.

Мордонт встретилась в Клайпеде с министрами обороны и главнокомандующими ВС Балтийских и Северных стран, которые создают ОЭС.

Эти силы с мая проводят на Балтике учения, в которых участвует три тысячи военнослужащих и 17 кораблей.

Великобритания также осуществляет командование международным батальоном НАТО в Эстонии, она дислоцировала в этой стране около 900 своих военных.

В других недавно завершившихся международных учениях сухопутных сил Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Литве участвовало около 120 английских военнослужащих с вертолетами Apache.

"Мы стремимся сделать больше. Один из вопросов, который мы обсуждали на наших сегодняшних встречах – ускорение ритма нашей деятельности – учений, но также вопрос регулярного патрулирования, а также то, какие ресурсы мы с этим свяжем", – сказала Мордонт.

"Конечно, мы хотим сделать больше при помощи таких инициатив, как ОЭС, но и при помощи других инициатив в правительстве Великобритании, а также в других департаментах, чтобы повысить безопасность и устойчивость в странах Балтии и во всем регионе", – сказала глава английского оборонного ведомства.