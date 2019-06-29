В Ида-Вирумаа построят завод за 600 миллионов евро

Ориентировочная стоимость планируемого завода составляет 600 млн евро, а самый ранний срок сдачи объекта - 2024 год.

В эстонском сланцевом масле слишком высокое содержание серы, что в контексте ужесточающихся требований по охране окружающей среды делает эстонское масло неконкурентоспособным даже в качестве корабельного топлива.

С другой стороны, за счет рафинирования, то есть обработки водородом, содержание серы можно понизить так, чтобы помимо использования в качестве топлива для судов возник и более широкий рынок.