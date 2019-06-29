Сб, 29.06.2019
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В Ида-Вирумаа построят завод за 600 миллионов евро

Põlevkivi kaevandamine.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правительство Эстонии дало принципиальное согласие поддержать строительство завода по рафинированию сланцевого масла в Ида-Вирумаа, сообщает  ERR.

Ориентировочная стоимость планируемого завода составляет 600 млн евро, а самый ранний срок сдачи объекта - 2024 год. 

В эстонском сланцевом масле слишком высокое содержание серы, что в контексте ужесточающихся требований по охране окружающей среды делает эстонское масло неконкурентоспособным даже в качестве корабельного топлива.

С другой стороны, за счет рафинирования, то есть обработки водородом, содержание серы можно понизить так, чтобы помимо использования в качестве топлива для судов возник и более широкий рынок.

Министр экономики Таави Аас сказал, что в четверг правительство согласилось с тем, что проект следует поддержать на государственном уровне.

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