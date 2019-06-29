Путин боится отравления? Президента России заподозрили в паранойе

Этот "походный" аксессуар Путин регулярно берет с собой в поездки и по России и за рубеж, а что касается чужой еды, то все блюда проверяет дегустатор.

Как сообщает информационное агентство France Press, то, что Путин принес на официальный обед свою кружку и пил из нее только свой напиток, вызвало многочисленные шутки в соцсетях и предположения, что российский руководитель в течение длительного времени страдает от приступов паранойи. Путин, взявший с собой на официальное международное мероприятие собственную кружку, заставил иностранные СМИ считать, что 66-летний российский лидер никому не доверяет, испытывая страх быть отравленным.

Организаторы встречи в Осаке на официальном сайте саммита обнародовали меню, которое подавали лидерам стран G20 на обеде в отеле Hyatt Regency 28 июня. В качестве закусок были подготовлены овощное пюре, съедобные цветы и террин из морского окуня. А основными блюдами были ризотто, листья шисо, тофу с цветками, листья периллы и куриный балантин. На десерт гостям предложили фруктовое мороженое и банановые пирожные.

Все напитки в меню были японскими. Из неалкогольных напитков лидеры могли выбрать цитрусовый сок, местную минеральную воду и зеленый чай Kyobancha. Винная карта была представлена игристым вином Miyanoshita Sparkling 2014 года, которое производят виноделы Katashimo Winery из Осаки, и красным Muscat Bailey A Miyukibana, которое из местного сорта винограда выпускает Nakamura Tokichi Honten Co, сообщает "Фонтанка.ру".

Кремлевский пул распространил видео с обеда, на котором видно, что когда президенты поднимают бокалы, Владимир Путин пьет не из фужера, а из собственной закрытой кружки-термоса, который привез с собой из России.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оперативно ответил всем заинтересованным, что Путин постоянно пьет чай из этого термоса.

Однако зарубежные СМИ предположили, что президент использует свою кружку вовсе не потому, что любит свой особый чай. Латвийский портал TVnet опубликовал материал о кружке Путина на саммите G20, вынеся в заголовок вопрос: "Паранойя?.." Публикуя видео кремлевского пула, портал пишет, что "Путин, который находится у власти в России почти 30 лет, пьет из белой кружки, в то время как остальные лидеры стран G20 пьют из бокалов". "То, что Путин прибыл на международное мероприятие, взяв с собой свою посуду, порождает догадки, что он никому не доверяет", - пишет латвийское издание, ссылаясь на AFP.

История путинского белого керамического стакана с золотым гербом РФ

Напомним, впервые на людях глава РФ появился с этим белым керамическим стаканом с золотым гербом в 2014 году.