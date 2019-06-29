Меркель после припадков рассказала о своем здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 рассказала о состоянии своего здоровья после случившихся недавно приступов во время деловых мероприятий. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Bild.
Политик уверила, что сейчас уже нет повода для беспокойства.
«Уверена, как это произошло, так и пройдет», — заявила Меркель.
Ранее Меркель стало плохо во время официальной берлинской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
У канцлера затряслись руки. Отмечалось, что такая реакция могла быть вызвана сильной жарой в столице Германии.