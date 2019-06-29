Несмотря на крушение в Шереметьево, "Аэрофлот" готов приобрести еще 100 самолетов Sukhoi Superjet 100

По его словам, график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 единиц самолета SSJ-100, до катастрофы в "Шереметьево" 5 мая их было 50. В сентябре 2018 года авиакомпания договорилась с "Объединенной авиастроительной корпорации" о поставке еще ста SSJ-100 в 2019-2026 годах.

5 мая SSJ-100 "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" после попадания в него молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. После этого "Аэрофлот" стал отменять или задерживать рейсы SSJ-100.