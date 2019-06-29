Преследование, вторжение и детская порнография: мужчину вместо тюрьмы отправили к психиатру

Суд в рамках договорного производства приговорил 43-летнего Рандо к году и трем месяцам тюрьмы. По словам пресс-секретаря Пярнуского уездного суда Яаники Луст, отбывать наказание не придется, если Рандо в течение испытательного срока в два года и три месяца не совершит новое преступление. Также он должен будет находиться под надзором сотрудника службы пробации.

В качестве дополнительного наказания суд назначил Рандо участие в социальной программе, а также в течение двух месяцев после вступления приговора в силу он должен обратиться к психиатру и посещать сеансы психотерапии на протяжении всего испытательного срока. Он должен будет также оплатить расходы на производство в размере 960 евро.