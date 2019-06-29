Таллинн отказался выделить деньги на "демократическую школу" при художественной гимназии

Расположенная в Копли муниципальная Таллиннская художественная гимназия надеялась получить дополнительные деньги от министерства и государства на создание под своим крылом "демократической школы", но получила отрицательный ответ, сообщает ERR.
Таллиннская художественная гимназия хотела создать "демократическую школу" по своему основному направлению, чтобы ученик мог выбирать, когда, что, где и как он будет изучать.
Министерство образования отказалось давать комментарии, потому его представители еще не встречались с представителями школы.
Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла сказал, что на запрос школы город ответил отрицательно, потому что Департаменту образования осталось непонятным, для чего просились эти деньги.
"Они просили дополнительные деньги и получили отрицательный ответ потому, что в ходатайстве не было указано, сколько нужно этих дополнительных денег; они планировали создавать определенные должности, но мы это пока не поддержали, потому что хотим видеть, для чего это", - объяснил он.