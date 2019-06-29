Таллинн отказался выделить деньги на "демократическую школу" при художественной гимназии

Таллиннская художественная гимназия хотела создать "демократическую школу" по своему основному направлению, чтобы ученик мог выбирать, когда, что, где и как он будет изучать.

Министерство образования отказалось давать комментарии, потому его представители еще не встречались с представителями школы.

Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла сказал, что на запрос школы город ответил отрицательно, потому что Департаменту образования осталось непонятным, для чего просились эти деньги.