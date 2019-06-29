Несмотря на сопротивление Юнкера, Эстония представит Кадри Симсон замещающим еврокомиссаром

"Эстония считает, что все государства-члены должны иметь равное представительство в Европейской комиссии. Правительство и парламент утвердили кандидатуру Кадри Симсон в качестве кандидата как в состав следующей Еврокомиссии, так и нынешней, поскольку Андрус Ансип уходит на работу в Европарламент и место Эстонии остается свободным", - сказала ERR пресс-секретарь правительства Марианн Судаков, по словам которой, премьер-министр Юри Ратас проинформировал Юнкера о желании представить кандидата в действующую комиссию. Правительство может официально представить кандидатуру Симсон после того, как 30 июня заканчивается срок полномочий Ансипа.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал в интервью Bild 2 июня, что для стран было бы предпочтительным не посылать новых комиссаров вместо ушедших в Европарламент в состав действующей комиссии, полномочия которой заканчиваются через четыре месяца. Юнкер сослался на высокие расходы, связанные с приемом на работу замещающих еврокомиссаров, которые предположительно составляют до миллиона евро. Кроме того, замещающие комиссары также не будут работать в своей области, а свободные места могли бы покрыть оставшиеся комиссары. Юнкер также сказал, что он не намерен назначать определенную сферу работы для замещающих комиссаров.

На прошлой неделе Юнкер также представил письменное предложение Совету ЕС, представляющему правительства стран-членов, которое было отклонено представителями стран в конце этой недели.