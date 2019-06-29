Островитяне жертвуют одежду активнее, чем жители Таллинна

Руководитель проектов Humana Мари-Хелене Кабер рассказала, что с момента установки в Курессааре контейнеры стали очень популярны. «Их заполняемость была выше по сравнению с контейнерами в Таллинне и Тарту», - заявила Кабер, считая, что это может быть связано с новым для острова делом. «Через какое-то время приведем все шкафчики в порядок, и тогда объем вещей станет меньше, но стабильнее», - считает она.

Исходя из первых четырех месяцев, Кабер может сказать, что один контейнер в Курессааре собирает 650 килограммов одежды в неделю, в то время как в Таллинне в среднем 525 кг, а в Тарту 600 кг в неделю. «По состоянию на конец мая в Курессааре было собрано около 60 тонн одежды», - отметила Кабер.

Главный специалист отдела отходов волостной управы Сааремаа Катрин Коппель подтвердила, что уезд уже отправил ценовой запрос на шесть новых контейнеров для одежды. «Доставка через три месяца после контракта», - сказала Коппель.