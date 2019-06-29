Фото и видео: Пярнуское шоссе словно вымерло, снуют только съемочные машины

Несколько раз в течение дня движение по Пярнускому шоссе перекрывалось целиком, а владельцы заведений на это время, примерно на 15-минутные периоды, закрывали свои двери, так что посетители были вынуждены оставаться внутри.

В целом, несмотря на перебои, общественный транспорт хоть и с опозданиями, но ходит; пешеходы также могут передвигаться.