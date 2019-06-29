Фото и видео: Пярнуское шоссе словно вымерло, снуют только съемочные машины

Магазины и заведения общепита на Пярнуском шоссе в Таллинне сегодня страдают от нехватки посетителей, поскольку движение по одной из центральных улиц Таллинна частично перекрыто из-за съемок фильма Кристофера Нолана.
Несколько раз в течение дня движение по Пярнускому шоссе перекрывалось целиком, а владельцы заведений на это время, примерно на 15-минутные периоды, закрывали свои двери, так что посетители были вынуждены оставаться внутри.
В целом, несмотря на перебои, общественный транспорт хоть и с опозданиями, но ходит; пешеходы также могут передвигаться.
Житель одного из домов, расположенных на Пярнуском шоссе прислал в редакцию Rus.Postimees фото и видео, на которых видно, как по дороге проезжают машины съемочной группы, включая автомобиль с краном для камеры.