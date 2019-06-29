Сб, 29.06.2019
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  • Была возле магазина Selver и исчезла: полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины

Была возле магазина Selver и исчезла: полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины
Вы ее видели?

Пропавшая Кая.

ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в поисках 61-летней Каи, пропавшей в Йыхви в пятницу после полудня.

Об исчезновении женщины, проживающей в волости Раквере, сообщил вчера в 23.30 ее спутник жизни, с которым женщина находилась в пятницу в Йыхви. Последний раз он ее видел вчера в 13.15, после чего они пошли по своим делам, но договорились снова встретиться в 14 часов. В обговоренное место Кая не пришла. 

Также ее нет и дома в волости Раквере. Телефона у пропавшей при себе нет. 

Полицейские пообщались со знакомыми Каи, к которым она могла пойти, проверили места, где она могла находиться. Сейчас полиция просматривает записи городских камер. На данный момент установлено, что в 13.20 она была у магазина Selver в Йыхви на Нарвском шоссе. 

Кая среднего телосложения, рост 155 см, у нее иногда возникают проблемы со слухом. На ней была темная кофта с оранжевыми полосками и длинная сиренево-синяя юбка. У нее темно-каштановые волосы, которые могут быть убраны в пучок. При себе у нее был черный рюкзак.

Она может находиться в Йыхви или Раквере, но не исключено, что она поехала куда-нибудь еще.

Всех, кто видел Каю с 13.20 пятницы или знает, где она может находиться, полиция просит позвонить на номер Йыхвиского отделения полиции 5139 088 или 112.

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