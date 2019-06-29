Фото: полиция нашла в кювете разбитый автомобиль

На место происшествия отправили как полицию, так и скорую помощь. Насколько известно, никто в ДТП не пострадал. По этому участку дороги передвигается много детей, но, к счастью, в тот момент никого не было, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря полиции, когда стражи правопорядка прибыли на место, в автомобиле никого не было. Все обстоятельства ДТП выясняются.