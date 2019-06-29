Фото: полиция нашла в кювете разбитый автомобиль

Сегодня, 29 июня, около двух часов дня в Вильяндимаа в волости Мульги вблизи Абья-Палуойя в деревне Пыльде произошло ДТП: по до сих пор неизвестной причине Opel вылетел в кювет.
На место происшествия отправили как полицию, так и скорую помощь. Насколько известно, никто в ДТП не пострадал. По этому участку дороги передвигается много детей, но, к счастью, в тот момент никого не было, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря полиции, когда стражи правопорядка прибыли на место, в автомобиле никого не было. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Фотограф сообщил, что следы говорят о том, что Opel выехал на встречную полосу, а потом вылетел в кювет, где проехал несколько десятков метров прежде, чем остановился.