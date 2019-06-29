Вс, 30.06.2019
Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия – это наш неприятель. Антс Лаанеотс
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  • Картина дня: киносъемки на Пярнуском шоссе, разгуливающие по городу медведи и рейд на Гонсиори

Картина дня: киносъемки на Пярнуском шоссе, разгуливающие по городу медведи и рейд на Гонсиори

Съемки фильма Кристофера Нолана на Пярнуском шоссе.

ФОТО: Madis Sinivee

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.

Фото и видео: Пярнуское шоссе словно вымерло, снуют только съемочные машины

Магазины и заведения общепита на Пярнуском шоссе в Таллинне сегодня страдают от нехватки посетителей, поскольку движение по одной из центральных улиц Таллинна частично перекрыто из-за съемок фильма Кристофера Нолана. Читать далее...

В Таллинне на улице Гонсиори прошел масштабный рейд: результаты поражают

МуПо и патруль Кесклиннаского отделения полиции провели рейд на улице Гонсиори, чтобы обнаружить водителей, которые игнорируют правила дорожного движения и используют полосу для общественного транспорта. Читать далее...

Была возле магазина Selver и исчезла: полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины

Полиция просит помощи в поисках 61-летней Каи, пропавшей в Йыхви в пятницу после полудня. Читать далее...

В Ида-Вирумаа построят завод за 600 миллионов евро

Правительство Эстонии дало принципиальное согласие поддержать строительство завода по рафинированию сланцевого масла в Ида-Вирумаа. Читать далее...

Медведи вальяжно разгуливают по улицам города

В Валга рано утром по улицам города разгуливала пара медведей. Оказалось, что косолапых зовут Поля и Проша и они родом из России. Читать далее...

Фото: в Ласнамяэ развернули операцию по спасению птиц

В Таллинне в многоквартирном доме на улице Кярбери на этой неделе в вентиляционном отверстии были замурованы птицы, на данный момент спасены два черных стрижа. Операция по спасению птиц продолжается. Читать далее...

Похолодание, дожди и грозы: в Эстонии резко поменяется погода

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни снова станет прохладнее. В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Читать далее...

Неверные мужья и потерянные из-за алкоголя вещи: из-за ложных показаний полиция теряет время

Когда на этой неделе стало известно, что Мэри Кросс, жена Ээрика-Нийлеса Кросса, должна предстать перед судом за дачу ложных показаний, то выяснилось, что за год полиция сталкивается с подобной проблемой около сотни раз. Читать далее...

С субботы на улицах Таллинна появилось еще сто электроскутеров

На этой неделе в Таллинне стало еще на 100 прокатных электросамокатов больше. Теперь помимо Bolt их предлагает и конкурирующее с ним предприятие Citybee. Читать далее...

Галерея: гей-парад в Хельсинки собрал 100 000 человек

В шествии Helsinki Pride в поддержку секс-меньшинств, которое прошло в финской столице 29 июня, приняли участие, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек. Впервые к шествию присоединился премьер-министр. Читать далее...

Добровольный спасатель вытащил мужчину с того света

Житель Сааремаа Кайдо, которому в апреле исполнилось 49 лет, вполне может отмечать 25 мая свой второй день рождения. Именно в этот день жизнь мужчины, у которого остановилось сердце, спас Олари Малк, член добровольного общества спасателей на море. Читать далее...

Сбежавший из таллиннской больницы 19-летний юноша найден мертвым

Полиция Эстонии на прошлой неделе обратилась к населению за помощью в поисках 19-летнего Брэндона-Энрико, который самовольно ушел из больницы в Таллинне и пропал. Читать далее... Найденный мертв юноша оказался восходящей звездой рэпа. Читать далее...

Меркель рассказала о своем здоровье после припадков

Канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 рассказала о состоянии своего здоровья после случившихся недавно приступов во время деловых мероприятий. Читать далее...

Возвращение судов под эстонский флаг упирается в нехватку денег

Для вступления в силу принятого в феврале этого года пакета законопроектов по возвращению судов под эстонский флаг правительство должно провести ряд подготовительных мер, но денег на их покрытие не хватает. Читать далее...

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