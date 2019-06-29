Сб, 29.06.2019
Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации. Март Хельме
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  • Картина дня: разгуливающие по городу медведи, сто новых электроскутеров и пустое из-за киносъемок Пярнуское шоссе

Картина дня: разгуливающие по городу медведи, сто новых электроскутеров и пустое из-за киносъемок Пярнуское шоссе

Съемки фильма Кристофера Нолана на Пярнуском шоссе.

ФОТО: Madis Sinivee

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Фото и видео: Пярнуское шоссе словно вымерло, снуют только съемочные машины

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Медведи вальяжно разгуливают по улицам города

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Неверные мужья и потерянные из-за алкоголя вещи: из-за ложных показаний полиция теряет время

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Меркель рассказала о своем здоровье после припадков

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Возвращение судов под эстонский флаг упирается в нехватку денег

Для вступления в силу принятого в феврале этого года пакета законопроектов по возвращению судов под эстонский флаг правительство должно провести ряд подготовительных мер, но денег на их покрытие не хватает. Читать далее...

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