Картина дня: разгуливающие по городу медведи, сто новых электроскутеров и пустое из-за киносъемок Пярнуское шоссе

Фото и видео: Пярнуское шоссе словно вымерло, снуют только съемочные машины

Магазины и заведения общепита на Пярнуском шоссе в Таллинне сегодня страдают от нехватки посетителей, поскольку движение по одной из центральных улиц Таллинна частично перекрыто из-за съемок фильма Кристофера Нолана. Читать далее...

Была возле магазина Selver и исчезла: полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины

Полиция просит помощи в поисках 61-летней Каи, пропавшей в Йыхви в пятницу после полудня. Читать далее...

В Ида-Вирумаа построят завод за 600 миллионов евро

Правительство Эстонии дало принципиальное согласие поддержать строительство завода по рафинированию сланцевого масла в Ида-Вирумаа. Читать далее...

Медведи вальяжно разгуливают по улицам города

В Валга рано утром по улицам города разгуливала пара медведей. Оказалось, что косолапых зовут Поля и Проша и они родом из России. Читать далее...

Неверные мужья и потерянные из-за алкоголя вещи: из-за ложных показаний полиция теряет время

Когда на этой неделе стало известно, что Мэри Кросс, жена Ээрика-Нийлеса Кросса, должна предстать перед судом за дачу ложных показаний, то выяснилось, что за год полиция сталкивается с подобной проблемой около сотни раз. Читать далее...

С субботы на улицах Таллинна появилось еще сто электроскутеров

На этой неделе в Таллинне стало еще на 100 прокатных электросамокатов больше. Теперь помимо Bolt их предлагает и конкурирующее с ним предприятие Citybee. Читать далее...

Автосервис советует: как подготовить автомобиль к летнему путешествию

Во время периода отпусков, открывая природный мир Эстонии или же выезжая за пределы нашей страны, стоит исключить неприятные неожиданности и заранее убедиться в том, что автомобиль подготовлен к большой поездке. Читать далее...

Добровольный спасатель вытащил мужчину с того света

Житель Сааремаа Кайдо, которому в апреле исполнилось 49 лет, вполне может отмечать 25 мая свой второй день рождения. Именно в этот день жизнь мужчины, у которого остановилось сердце, спас Олари Малк, член добровольного общества спасателей на море. Читать далее...

Сбежавший из таллиннской больницы 19-летний юноша найден мертвым

Полиция Эстонии на прошлой неделе обратилась к населению за помощью в поисках 19-летнего Брэндона-Энрико, который самовольно ушел из больницы в Таллинне и пропал. Читать далее...

Меркель рассказала о своем здоровье после припадков

Канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 рассказала о состоянии своего здоровья после случившихся недавно приступов во время деловых мероприятий. Читать далее...

США прекращают технологическую блокаду концерна Huawei

США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов. Такое обещание Дональд Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину на саммите в Осаке. Читать далее...

Возвращение судов под эстонский флаг упирается в нехватку денег