Возле плотины Синди запрещена ловля рыбы

Также, во всей речной системе Пярну больше нельзя ловить лосося и морскую форель. Ловля запрещена на отрезке вверх по течению внешного бассейна канала Вабрику до нижнего течения. Если раньше можно было это делать ниже по течению плотины Синди, то теперь любая рыбалка до и после плотины запрещена.

Цель запрета в том, чтобы защитить район нереста рыб после ликвидации плотины Синди в целом. Это связано с первыми порожистыми отрезками реки Пярну, поэтому многие рыбы, использующие пороги для нереста, делают это именно в этом разделе.

При сносе плотины была закрыта зона промысла, которая находилась в 500 метрах ниже по течению от плотины. «Поскольку из-за закрытия плотины вверх по течению от нее возникла зона порогов, целесообразно было детализировать зону запрета с учетом возникших обстоятельств», - заявила советник Инспекции окружающей среды Лейли Тууль.