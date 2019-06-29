Родители убили дочь кокаином и героином. Ей было два месяца

В США задержаны мать и отец двухмесячной девочки, скончавшейся от интоксикации наркотическими веществами. Они обвиняются в убийстве собственного ребенка, пишет Rus.TVNET со ссылкой на The Mirror.
Двухмесячная малышка погибла в результате того, что ее родители давали ей героин и кокаин. Оба были арестованы спустя семь месяцев после того, как в ноябре прошлого года полиция обнаружила тело ребенка.
Полиция нашла девочку, благодаря звонку в службу 911. Несмотря на то, что малышку в срочном порядке доставили в больницу, позднее там сообщили о ее смерти.
Полиция отметила, что у ребенка нет телесных повреждений, но по результатам вскрытия, девочка погибла от интоксикации героином и кокаином.
На прошлой неделе против обоих родителей девочки были выдвинуты обвинения в убийстве и халатности по отношению к ребенку. На данный момент подозреваемые находятся в тюрьме города Данвилл и ожидают суда.