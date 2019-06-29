Сб, 29.06.2019
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  • Фото: полицейский патруль поймал необычных участников дорожного движения

Фото: полицейский патруль поймал необычных участников дорожного движения

Полицейский патруль.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сегодня около трех часов ночи пярнуский полицейский патруль обнаружил, что по улице Ряэма бродят два пони.

Полицейские стали выяснять, кто владелец животных, чтобы вернуть их домой. К сожалению, посреди ночи хозяина пони найти не удалось, сообщает Pärnu Postimees.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полицейским удалось наладить контакт с животными и, держа их за поводья, вместе пройти от улицы Ряэма к месту ночлега на Мунамяэ. Сегодня утром объявился владелец пони. Он очень благодарен пришедшим на помощь животным полицейским. На данный момент пони вернулись к владельцу.

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