Фото: полицейский патруль поймал необычных участников дорожного движения

Полицейские стали выяснять, кто владелец животных, чтобы вернуть их домой. К сожалению, посреди ночи хозяина пони найти не удалось, сообщает Pärnu Postimees .

Полицейским удалось наладить контакт с животными и, держа их за поводья, вместе пройти от улицы Ряэма к месту ночлега на Мунамяэ. Сегодня утром объявился владелец пони. Он очень благодарен пришедшим на помощь животным полицейским. На данный момент пони вернулись к владельцу.