В России мужчина устроил взрыв в многоквартирном доме: один человек погиб, 11 пострадали

ФОТО: Следственный комитет РФ

28 июня около 23:00 в полицию позвонила женщина, сообщив, что нетрезвый сын выгнал ее из дома и может включить газовую колонку в квартире, где остался 70-летний инвалид.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия к дому N1/2 по улице Зои Космодемьянской и попытались успокоить мужчину, но безуспешно. Во время принудительного вскрытия дверей бытовой газ сдетонировал, вызвав пожар и задымление. Межквартирная стена разрушилась, в нескольких квартирах выбило стекла.

Пенсионер-инвалид погиб в результате взрыва, 11 человек получили ожоги, отравление угарным газом, ушибы, переломы и другие травмы. В числе пострадавших пять жителей дома, четверо сотрудников полиции и два члена поисково-спасательного отряда. Наиболее тяжелые травмы получили 47-летний виновник инцидента (по данным СК, у него ожоги 90% поверхности тела) и 75-летняя жительница соседнего подъезда.

"После проведения детального осмотра места происшествия следователи и криминалисты Следственного комитета России при сопровождении УМВД и МЧС России выдвинули основную версию случившегося - неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники", - говорится в сообщении регионального СК. Мужчина вырвал соединительные шланги в месте подводки газа к кухонной плите и водонагревательной колонке, что привело к утечке газа, скоплению его паров и хлопку.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ночью 48 жителей дома были эвакуированы, основная часть разместилась у родных, другие - в гостинице. По словам главы Коврова Анатолия Зотова, в результате взрыва пострадали шесть квартир начиная с первого этажа и выше, но опасности разрушения здания нет. Всего в доме 80 квартир.