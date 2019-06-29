Сб, 29.06.2019
Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации. Март Хельме

Галерея: гей-парад в Хельсинки собрал 100 000 человек
К шествию присоединился премьер-министр

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В шествии Helsinki Pride в поддержку секс-меньшинств, которое прошло в финской столице 29 июня, приняли участие, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек. 

Радужная процессия стартовала от Сенатской площади. Среди демонстрантов мелькали флаги и символика разных сексуальных меньшинств, веселая процессия шла под песни Queen, Lady Gaga и петербургской Little Big, передает Fontanka.

Впервые в истории Финляндии к гей-параду присоединился премьер-министр. Глава кабмина Антти Ринне ранее объяснил такой шаг тем, что Финляндия должна стремиться к равному обществу ради справедливости. 

Завершилась акция большим пикником в Кайвопуйсто, где в честь события устроили концерт. Десятки тысяч человек с напитками и закусками проводят субботний день именно там.

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