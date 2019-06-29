Галерея: гей-парад в Хельсинки собрал 100 000 человек

Радужная процессия стартовала от Сенатской площади. Среди демонстрантов мелькали флаги и символика разных сексуальных меньшинств, веселая процессия шла под песни Queen, Lady Gaga и петербургской Little Big, передает Fontanka.

Впервые в истории Финляндии к гей-параду присоединился премьер-министр. Глава кабмина Антти Ринне ранее объяснил такой шаг тем, что Финляндия должна стремиться к равному обществу ради справедливости.