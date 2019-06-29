В Таллинне на улице Гонсиори прошел масштабный рейд: результаты поражают

«Среди нарушителей ПДД были как те, кто не поняли логику схемы движения на этой улице, так и те, кто нахально нарушал Закон о дорожном движении. К сожалению, среди последних много таксистов и для призвания их к порядку и был организован рейд», - сказал руководитель сектора таксоизвоза МуПо Айвар Мельников.

В течение двух часов было начато производство в отношении шести таксистов, предупреждением ограничились в отношении дюжины водителей. Среди нарушителей был один таксист без послужной карты и один работающий через приложение таксист, который ни слова не мог сказать на государственном языке. По словам МуПо, водитель настойчиво утверждал, что в их фирме бесполезно владеть языками.

Полиция в основном занималась призванием к порядку обычных водителей, хотя остановила и одного работающего через мобильное приложение таксиста, у которого не было послужной карты. Им далее занимался инспектор МуПо.

«Если в случае обычного водителя допущение ошибки из-за нехватки опыта еще как-то по-человечески можно понять, то в случае ежедневно сидящих за рулем таксистов речь идет о настоящем злостном нарушении. Это заметно и по поведению водителей — как только замечали стражей правопорядка в неоновых жилетах, быстро пытались свернуть с улицы».