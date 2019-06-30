Полиция задержала почти 30 пьяных водителей: один успел совершить тяжелое ДТП

Вчера, 29 июня, в 8.58 в Рапламаа в волости Кохила на девятом километре дороги Хагери-Кодила-Куусику произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого была 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, вылетел в кювет и врезался в дерево. Пострадавшая была доставлена в отделение экстренной медицинской помощи Раплаской больницы, а потом перенаправлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.