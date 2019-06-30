Вс, 30.06.2019
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  • Фото: под покровом ночи люди на роликах мчались по шоссе из Таллинна в Пярну

Фото: под покровом ночи люди на роликах мчались по шоссе из Таллинна в Пярну

Сегодня ночью роллеры решила проехаться по шоссе из Таллинна в Пярну. Команда из 12 человек начала свой путь в полночь из Лаагри и к утру приехала в Пярну, сообщает Postimees.

Их пусть составил около 115 километров.

В Мярьямаа была сделана остановка, чтобы поесть и попить. В тот момент признаков усталости у участников еще не было заметно.

Ехавший в Пярну спиной вперед Тынис Паальме также подтвердил, что усталости нет, а это подходящая тренировка, чтобы побить мировой рекорд по езде спиной вперед на роликах.

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