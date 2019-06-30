«Ахмат» захотел взять Кокорина и Мамаева на перевоспитание

«Можно сказать, что "Ахмат" — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит», — заявил Айдамиров.

Он отметил, что футболисты наверняка сделают выводы из сложившейся ситуации. «Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развиваться. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Глушаков, почему нет», — подытожил функционер.

Ранее 29 июня контракт с «Ахматом» подписал бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков. Полузащитник покинул красно-белых на фоне разногласий с болельщиками.