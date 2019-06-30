Вс, 30.06.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Дубай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов, пишет Lenta. ru со ссылкой на издание The Sun.

Отмечается, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагается, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном.

По данным издания, принцесса покинула шейха из-за страха за свою безопасность. После прибытия в Германию она попросила убежища и сразу подала на развод. Деньги она потратила на обеспечение «новой жизни».

По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал дипломатический кризис между Германией и ОАЭ. Отмечается, что правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.

В начале декабря 2018 года от него уже пыталась сбежать дочь. Ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории ОАЭ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ