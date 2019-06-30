Сравните: насколько цены в Эстонии выше, чем в других странах Европы

Цены на продукты и неалкогольные напитки в прошлом году самые высокие были в Дании — 130 процентов от среднего по ЕС. За Данией следует Люксембург и Австрия (125 процентов), Ирландия и Финляндия (120 процентов) и Швеция (117 процентов). Самые низкие цены в Румынии (66 процентов), Польше (69 процентов), Болгарии (76 процентов), Литве (82 процента), Чехии (84 процента) и Венгрии (85 процентов).

В графике можно посмотреть и сравнение продуктов по отдельности. Например, в Румынии стоимость хлеба и зерновых составляет 54 процента от среднего показателя по ЕС, а в Дании — 152 процента. В Польше и Румынии цена на мясо составляет 63 процента от среднего по ЕС, а в Австрии — 146 процентов. Стоимость молока, сыра и яиц в Польше составляют 71 процент от среднего по ЕС, а на Кипре — 136 процентов.

Самые большие различия в ценах на алкоголь и табак. Самый дешевый алкоголь в 2018 году продавался в Болгарии и Румынии (74 процента от среднего по ЕС), а также в Венгрии (77 процентов). Самый дорогой алкоголь в Финляндии (182 процента), Ирландии (177 процента) и Швеции (152 процента).