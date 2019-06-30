Сделка на 75 миллионов евро: Эстония закупит у американцев автоматы

Договор позволит Эстонии в течение семи лет закупить автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму 75 млн евро. В первой поставке закупок будут 16 000 автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм.

С эстонской стороны договор подпишет начальник отдела Центр оборонных инвестиций Прийт Соосаар, со стороны Lewis Machine and Tool Company учредитель и собственник фирмы Карл Льюис.

Первые партии оружия прибудут в Эстонию в конце этого года в пользование Скаутского батальона. Затем автоматы поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады и в Кайтселийт.