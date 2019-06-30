Вс, 30.06.2019
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  • Сделка на 75 миллионов евро: Эстония закупит у американцев автоматы

Сделка на 75 миллионов евро: Эстония закупит у американцев автоматы

Автомат LMT.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Государственный Центр оборонных инвестиций (RKIK) и американский производитель оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT) в понедельник подпишут в Давенпорте рамочный договор о поставках автоматического оружия производства завода LMT Силам обороны Эстонии.

Договор позволит Эстонии в течение семи лет закупить автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму 75 млн евро. В первой поставке закупок будут 16 000 автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм.

С эстонской стороны договор подпишет начальник отдела Центр оборонных инвестиций Прийт Соосаар, со стороны Lewis Machine and Tool Company учредитель и собственник фирмы Карл Льюис.

Первые партии оружия прибудут в Эстонию в конце этого года в пользование Скаутского батальона. Затем автоматы поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады и в Кайтселийт.

В рамках этого же договора будет куплено оружие для Департамента полиции и погранохраны и для учреждений Министерства юстиции.

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