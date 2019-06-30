Обанкротившийся угольный терминал требует у Таллиннского порта 22 миллиона евро

Представленные в иске требования составляют 22,4 млн евро, к которым добавляются пени, сообщил Таллиннский порт бирже.

Банкротство долголетнего делового партнера государственной компании было объявлено 2 мая 2017 года. Поскольку управляющие по банкротству отказались выполнять свои обязательства по праву застройки, эти контракты были возвращены в собственность Таллиннского порта вместе с активами, построенными на участках, на которые распространяется право застройки.

На основании соглашений Таллиннский порт должен компенсировать стоимость зданий и оборудования, которые являются важной частью прав на строительство, размер которых не может быть надежно оценен, поскольку они представляют собой особые активы, для которых нет традиционного рынка, а методы оценки противоречат оценщикам и сторонам в споре.

6 июля 2018 года управляющие по банкротству подали иск о возмещении Таллиннским портом стоимости активов в размере 22,4 миллиона евро, который порт не признал, вследствие чего администраторы банкротства обратились в суд.

Некоторые из активов, переданных в Таллиннский порт, были реализованы в 2018 году, и в результате мх продажи было получено в общей сложности 2,6 миллиона евро. Таллиннский порт подал встречный иск на сумму 11,7 млн евро для компенсации угольному терминалу убытков, возникших в результате расторжения контрактов.