Илон Маск потерял три спутника

Спутники потеряли связь с Землей и перестали функционировать. Причины произошедшего компания не раскрывает. Спутники пассивно сойдут с орбиты в течение ближайшего года.

Остальные 57 спутников остаются исправными, однако на свою окончательную орбиту вышли только 45 из них. Еще два спутника будут намеренно спущены на Землю с целью протестировать процесс их утилизации по окончании срока службы.

Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету. Сообщалось, что развертывание космических аппаратов прошло успешно.

После запуска спутников, ученые рассказали об опасности стартовавшей программы SpaceX — увеличение количества спутников осложнит астрономические наблюдения с помощью наземных радиотелескопов, а также может стать причиной увеличения количества мусора на орбите.