Итальянка застряла в лифте на 27 часов и выжила благодаря вину

Инцидент произошел в пятницу, 28 июня. Около 9:30 по местному времени итальянка вызвала лифт, чтобы встретить у парадной двери уборщицу и отнести в погреб ящик с вином. Когда лифт остановился, выяснилось, что в кабине нет аварийной кнопки для вызова помощи. Кроме того, у женщины не было с собой никаких средств связи, а пришедшая уборщица не услышала крики застрявшей хозяйки квартиры — издание предполагает, что она все это время работала в наушниках, передает Korrespondent.