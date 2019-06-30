Фото: на улицах Тарту появятся новые автобусы

С 1 июля 2019 года Тарту переходит на новую сеть автобусных линий, которая существенно отличается от имеющейся сети как по маршрутам, числу линий, так и по частоте отправлений. Начнут работать 13 автобусных линий и дополнительно две ночные линии, передает rus.err.ee.