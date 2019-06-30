Фото: на улицах Тарту появятся новые автобусы

В субботу в Тарту прошел День города, на котором жителям и гостям показали восемь из 64 новых городских автобусов.
С 1 июля 2019 года Тарту переходит на новую сеть автобусных линий, которая существенно отличается от имеющейся сети как по маршрутам, числу линий, так и по частоте отправлений. Начнут работать 13 автобусных линий и дополнительно две ночные линии, передает rus.err.ee.
Сеть линий начнет обслуживать предприятие AS GoBus. Новые автобусы получили также новое единое оформление, автором которого является студентка факультета медийного и рекламного искусства Тартуской высшей художественной школы Карилин Тынисоя.