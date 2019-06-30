Видео: канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

На кадрах видно, как Трюдо садится между президентом Китая Си Цзиньпином и бразильским лидером Жаиром Болсонару. Премьер-министр Канады повернулся к президенту Бразилии, чтобы пожать ему руку, однако Болсонару в последний момент отворачивается, чтобы поприветствовать своего соседа.
В марте Трюдо пришлось извиниться за поедание шоколадки в ходе заседания парламента. В нарушении правил приличия его уличил представитель оппозиционной Консервативной партии Скотт Рид.
LMAOOOOO— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) June 30, 2019
PATHETIC pic.twitter.com/JawT8Ulskj