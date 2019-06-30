На будущей неделе к службе в армии приступят 1800 призывников
По приглашению Департамента оборонных ресурсов (KRA) в понедельник, вторник и среду около 1800 призывников приступят к военной службе в Эстонии, также ожидается, что около 30 девушек будут добровольцами.
Особенность призыва этого лета заключается в том, что в рамках проекта «Служи вместе с классом» молодые люди из выпускных классов четырех гимназий в Эстонии собираются вместе начать службу в армии, сказал пресс-секретарь KRA BNS.
Он добавил, что это вызывает чувство безопасности для одноклассников и помогает лучше адаптироваться в новых обстоятельствах.
«Те молодые люди, которые по окончании гимназии имеют определенное желание немедленно пройти обязательную военную службу, должны быть всячески признаны. Они получат ценный опыт для планирования своей будущей жизни и карьеры. Они не будут ждать повестки от нас, скорее заявят о своем желании добровольно», - сказал заместитель генерального директора KRA Пеэп Тамбетс.
О таком желании заявили треть волонтеров.
В июле призыв является самым многочисленным, и в течение 11 месяцев в силах обороны обучались в основном молодые люди, окончившие гимназию или высшее учебное заведение.