Вс, 30.06.2019
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Март Хельме: Таллиннский университет стал пропагандистским заведением

Март Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в полдень в отеле Strand в Пярну заседание прошло заседание Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). В своем политическом заявлении председатель партии Март Хельме заявил, что Эстония находится в стагнации и они не видят у других партий желания вывести страну из этого состояния, передает Pärnu Postimees.

В заседании участвовали 50 обладающих правом голоса члена партии. В ходе заседания новым председателем совета уполномоченных избран Урмас Рейтельманн, а вице-председателем - Тийт Кала. Март Хельме выступал с речью более получаса.

Перед заседанием в связи с политической повесткой дня EKRE пришлось изменить свое политическое заявление. Сначала планировалось сделать заявление на тему избирательных округов, которое несколько отличалось от представленного Центристской партией плана. "Поскольку прошло голосование Совета Европы, в ходе которого Россию восстановили в правах, мы хотим высказаться. Наше предложение, фракция претворит его в жизнь, поднять вопрос в большом зале Рийгикогу и проголосовать в Рийгикогу относительно того, должна ли Эстония приостановить свое членство в ПАСЕ", - сказал Хельме.

По оценке EKRE, эта организация, созданная после Второй мировой войны для защиты прав человек и демократических ценностей, скомпрометировала себя. Россия как государство-агрессор не выполнила взятые на себя обязательства. В качестве примеру Хельме привел Грузию и ситуацию в Южной Осетии.

Председатель не исключил, что для этого будет созвано внеочередное заседание, это может сделать председатель Рийгикогу, член EKRE Хенн Пыллуаас.

Также председатель EKRE полагает, что Таллиннский университет - это заведение, которому нельзя давать предназначенные для науки деньги. "Никакого научного уровня и он бесспорно стал пропагандистским заведением для образования откормленных конокрадов. Эти не те деньги, которые стоит вкладывать в науку", - сказал он. Одной из причин он назвал участившиеся скандалы с плагиатом, связанные с Таллиннском университетом.

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