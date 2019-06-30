Март Хельме: Таллиннский университет стал пропагандистским заведением

В заседании участвовали 50 обладающих правом голоса члена партии. В ходе заседания новым председателем совета уполномоченных избран Урмас Рейтельманн, а вице-председателем - Тийт Кала. Март Хельме выступал с речью более получаса.

Перед заседанием в связи с политической повесткой дня EKRE пришлось изменить свое политическое заявление. Сначала планировалось сделать заявление на тему избирательных округов, которое несколько отличалось от представленного Центристской партией плана. "Поскольку прошло голосование Совета Европы, в ходе которого Россию восстановили в правах, мы хотим высказаться. Наше предложение, фракция претворит его в жизнь, поднять вопрос в большом зале Рийгикогу и проголосовать в Рийгикогу относительно того, должна ли Эстония приостановить свое членство в ПАСЕ", - сказал Хельме.

По оценке EKRE, эта организация, созданная после Второй мировой войны для защиты прав человек и демократических ценностей, скомпрометировала себя. Россия как государство-агрессор не выполнила взятые на себя обязательства. В качестве примеру Хельме привел Грузию и ситуацию в Южной Осетии.

Председатель не исключил, что для этого будет созвано внеочередное заседание, это может сделать председатель Рийгикогу, член EKRE Хенн Пыллуаас.