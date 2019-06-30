Картина дня: снос Kaubamaja, второй день съемок фильма Нолана и снегопад в Финляндии

Слухи подтвердились: здание Kaubamaja снесут

Новый дом торговли стоит строить раз в сто лет, заявил глава Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп в интервью Äripäev, однако начало и методы финансирования строительства еще не ясны. Читать далее...

Галерея: в центре Таллинна продолжаются съемки голливудского фильма

Сегодня на частично закрытом для движения Пярнуском шоссе продолжаются съемки фильма Кристофера Нолана. Читать далее...

Сравните: насколько цены в Эстонии выше, чем в других странах Европы

Сравнение цен в странах Европейского Cоюза за 2018 год от Eurostat показывает, что различия в ценах на продукты питания относительно велики. Еще более экстремальные различия можно заметить в ценах на алкоголь и табачные изделия. Читать далее...

Масштабный праздник в Таллинне сильно повлияет на организацию движения

С сегодняшнего дня движение в Таллинне будет более оживленным, чем обычно, так как XXVII Праздник песни и XX Праздник танца «Моя любовь», кульминация которого пройдет 4-7 июля, приведет в столицу более 46 000 участников и более сотни тысяч зрителей. Читать далее...

Аномальное лето: в Финляндии выпал снег

Западная Европа изнывает от аномальной жары, а в Финляндии люди наслаждаются малоснежным летом. Читать далее...

Фото: под покровом ночи люди на роликах мчались по шоссе из Таллинна в Пярну

Сегодня ночью роллеры решила проехаться по шоссе из Таллинна в Пярну. Команда из 12 человек начала свой путь в полночь из Лаагри и к утру приехала в Пярну. Читать далее...

Полиция задержала почти 30 пьяных водителей: один успел совершить тяжелое ДТП

Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщает, что за минувшие сутки стражами правопорядка в разных регионах страны были задержаны 29 нетрезвых водителей. Читать далее...

Исторический момент: Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире. Читать далее...

Роковая ошибка: 15 лет в ожидании смертной казни за преступление, которое не совершал