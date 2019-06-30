Восковую Терезу Мэй отправили на склад

Фигура была убрана до того, как был избран новый глава британского правительства, тем самым инсталляция фасада премьерской резиденции с черной дверью под номером «10» осталась пустой. Создание восковой Мэй обошлось музею в 150 тысяч фунтов (около 190 тысяч долларов). Однако если новым главой правительства будет избран Борис Джонсон, музей сможет сэкономить на изготовлении его фигуры — восковая статуя Джонсона была сделана еще в 2009 году, когда он был градоначальником Лондона.

24 мая Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез. Выполнять обязанности премьер-министра она будет до тех пор, пока парламент не изберет нового главу правительства. К настоящему моменту на этот пост осталось всего два кандидата — экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и сменивший его на посту главы британской дипломатии Джереми Хант. При этом Джонсон уверенно обходит своего оппонента.

Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Соединенного Королевства и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.