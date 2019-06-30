Deutsche Bank собирается сократить 20 тысяч сотрудников

Руководство Deutsche Bank рассматривает вопрос о сокращении 15–20 тысяч своих сотрудников. Ожидается, что эта мера будет вводиться постепенно, в течение года, в разных регионах присутствия банка, сообщает News.ru со ссылкой на Wall Street Journal.
Сокращения должны затронуть в первую очередь инвестиционное подразделение банка, а также американское подразделение и подразделения по торговле акциями и государственными облигациями за пределами Европы.
В прошлом году Deutsche Bank уже сократил 7 тысяч сотрудников.
Как писал News.ru, Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, оставленного в залог Венесуэлой. Причиной послужило невыполнение Боливарианской Республикой условий соглашения с немецким финансовым конгломератом. Документ был подписан в 2016 году, когда Венесуэла взяла у банка кредит на сумму 750 млн долларов. Срок соглашения истекал только в 2021 году, однако Deutsche Bank досрочно прекратил его действие и конфисковал золото.