Deutsche Bank собирается сократить 20 тысяч сотрудников

Сокращения должны затронуть в первую очередь инвестиционное подразделение банка, а также американское подразделение и подразделения по торговле акциями и государственными облигациями за пределами Европы.

Как писал News.ru, Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, оставленного в залог Венесуэлой. Причиной послужило невыполнение Боливарианской Республикой условий соглашения с немецким финансовым конгломератом. Документ был подписан в 2016 году, когда Венесуэла взяла у банка кредит на сумму 750 млн долларов. Срок соглашения истекал только в 2021 году, однако Deutsche Bank досрочно прекратил его действие и конфисковал золото.