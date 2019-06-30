Арнольд Рюйтель: EKRE должна быть локомотивом общества

По словам Рюйтеля, у него во время последней кампании по выборам в Рийгикогу время от времени складывалось впечатление, что Эстония оказалась во временах 30-летней давности - в период борьбы с Интердвижением. "Призывы, такие как "гражданство всем", "воспрепятствовать выходу из Советского Союза", "назад к советской символике" издалека звучали и теперь. 30 лет спустя эти лозунги звучат уже в отношении выхода из Европейского Союза, в полном страхе перед тем, что готовиться выход из этого союза. Думаю, что подобное является совершенно очевидной провокацией. Желанием национальных сил является построить Европейский союз как союз суверенных государств. Отсюда и паника некоторых особенно проевропейски настроенных партий", - сказал Рюйтель.

По его словам, EKRE приступила к несению ответственности. "На нашу партию возложены обязанности пяти министров и спикера Рийгикогу. Надеюсь, что оппозиции и СМИ с исключительно острым вниманием оппозиции и средств массовой информации мы сможем доказать, что очень серьезно относимся к пункту 2.1 нашего устава. В нем, в частности, говорится, что «цель нашей партии - добиться консервативного отношения к жизни, социального, экономического и экологического баланса на принципах устойчивого развития", - сказал Рюйтель.

Говоря о проблемах государства, Рюйтель поднял тему энергобезопасности. "До сих пор обеспечивавшую нам энергетическую независимость сланцевую энергетику, вероятно, придется в ближайшем будущем заменить. Сможем ли мы достичь углеродно-нейтральной энергии к середине века, необходимо обсудить с нашими учеными и практиками. Я лично считаю, что это должно быть возможно. Включение европейские частоты само по себе является большой проблемой, и мы срывы тут должны быть предсказуемыми", - сказал Рюйтель.

Другой важной проблемой он назвал систему образования, требующуюся для технологического развития страны. "Мы должны быть способны развивать экономику государства так, чтобы выйти из статуса страны аутсортинга", - отметил Рюйтель.