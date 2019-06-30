Ратас обсудит с коллегами распределение в ЕС руководящих постов

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Европейский союз должен получить хороших руководителей, которые понимают стоящие перед Европой ключевые вопросы и способны их решать. «Эти новые высокопоставленные чиновники должны помочь нам совместными усилиями решать такие важные вопросы, как развитие внутреннего рынка, борьба с изменениями климата, цифровой переворот и укрепление роли ЕС в мире, чтобы обеспечить благополучие наших людей и гарантировать им лучшее будущее. Эти люди должны понимать, насколько важна безопасность в Европе, в том числе у наших соседей», - сказал Ратас, отметив важность баланса между крупными и небольшими странами, различными регионами Европы и гендерного баланса.