Украина и сепаратисты уведомили СММ ОБСЕ о разведении сил у станицы Луганская

Ранее СММ ОБСЕ информировала, что 26 июня ее наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил, в рамках которого украинские военнослужащие и члены вооруженных формирований покинули свои передовые позиции вместе с оружием. Одновременно стороны конфликта начали создание новой инфраструктуры за пределами зоны разъединения.

Как отмечается в заявлении СММ ОБСЕ, ситуация в зоне разведения "спокойная и стабильная". Миссия будет продолжать отслеживать ситуацию и докладывать о ней.

Разведение сил у станицы Луганской было частью нового механизма пошагового прекращения огня в Донбассе, выработанной представителями Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 5 июня. Начало разведения было запланировано на 10 июня, однако сорвалось из-за резкой эскалации конфликта. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, было заключено уже более 25 перемирий, однако ни одно из них так и не было выполнено в полной мере.