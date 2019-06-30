Олег Осиновский о планах электрификации железной дороги: это не экономический проект

Правительство рассматривает проект перехода эстонского железнодорожного сообщения на электроэнергию к 2028 году как один из методов уменьшения выброса углекислого газа в атмосферу. По подсчетам, электрификация железной дороги помогала бы экономить около 5 млн евро на топливе в год, однако предприниматель Олег Осиновский так не считает, передает Rus.ERR.
"Одна из главных мер, которая поможет нам достичь цели в сокращении выбросов СО2 в атмосферу – это электрификация железной дороги, т.е полный перевод эстонской железной дороги на электричество", – сказал "Актуальной камере" министр окружающей среды Рене Кокк.
"Инвестиции в электрификацию гигантские: надо поставить мосты, подстанции, мачты, провода и т.д. Если на дизельное топливо сделать такой же акциз, как на электричество, то выгоднее будет работать на дизельном топливе", – сказал Олег Осиновский.