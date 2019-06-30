Олег Осиновский о планах электрификации железной дороги: это не экономический проект

Правительство рассматривает проект перехода эстонского железнодорожного сообщения на электроэнергию к 2028 году как один из методов уменьшения выброса углекислого газа в атмосферу. По подсчетам, электрификация железной дороги помогала бы экономить около 5 млн евро на топливе в год, однако предприниматель Олег Осиновский так не считает, передает Rus.ERR.