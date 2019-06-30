ЧП на реке в Финляндии: подросток бросился в воду, прохожие не реагировали

Поздно вечером во вторник житель Турку, Финляндия, Оскар Хятинен возвращался на велосипеде с работы вдоль берега реки Аура. Погода была облачной и прохладной, шел небольшой дождь, передает Yle.
Оскар заметил на Соборном мосту подростка, который вдруг начал залезать на перила моста.
Оскар сначала подумал, что молодой человек был с друзьями, и речь шла о какой-то игре. Он, однако, быстро понял, что подросток действительно собирается прыгнуть в реку. Хякинен быстро подъехал к нему на велосипеде.
"Я заговорил с ним. Он, ничего не говоря, спустился вниз с моста и пошел дальше по берегу", - сказал Хякинен.
Хятинен решил следить за развитием ситуации.
"Парень спустился вниз по лестнице, и прыгнул в воду", - рассказал он.
Хятинен подбежал ближе к реке и бросил подростку спасательный круг.
"Он сказал, что не умеет плавать. Я не мог в одиночку вытащить его из воды", - сказал Хякинен.
К счастью, на место пришла женщина, которая помогла Оскару спасти молодого человека. Женщина также вызвала скорую помощь.
Спасательная служба: не прыгайте в реку!
По данным Спасательной службы Турку, ежегодно 20-30 человек попадают в реку Аура.
В теплую погоду всегда увеличивается число оказавшихся в речной воде людей. Риск увеличивается также во время разных фестивалей и других мероприятий, говорит пожарный Спасательной службы Варсинайс-Суоми Тимо Лехмускоски.
"Спасти человека из реки Аура не простая задача", - говорит Лехмускоски.
Спасательная служба дает гражданам один простой совет: не прыгайте в реку. На дне много мусора, и подниматься на берег без помощи очень сложно.
Никто не реагировал, хотя человек залез на перила моста
После происшествия Оскар Хятинен не мог заснуть.
"Я долго думал, что случится с парнем после всего этого. Надеюсь, у него есть друзья и другие люди, с кем можно поговорить. У нас так много молодых людей, у которых нет никого", - сказал он.
Хятинена больше всего удивляет то, что многие люди проходили мимо места происшествия и никак не реагировали, - никого не интересовало, что случится с молодым человеком, который залезает на перила моста.
"Водители, может быть, не замечали его, но те, кто шли пешком или на велосипеде должны были сделать что-то", - заметил он.