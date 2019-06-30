ЧП на реке в Финляндии: подросток бросился в воду, прохожие не реагировали

Оскар заметил на Соборном мосту подростка, который вдруг начал залезать на перила моста.

Оскар сначала подумал, что молодой человек был с друзьями, и речь шла о какой-то игре. Он, однако, быстро понял, что подросток действительно собирается прыгнуть в реку. Хякинен быстро подъехал к нему на велосипеде.

"Я заговорил с ним. Он, ничего не говоря, спустился вниз с моста и пошел дальше по берегу", - сказал Хякинен.

Хятинен решил следить за развитием ситуации.

"Парень спустился вниз по лестнице, и прыгнул в воду", - рассказал он.

Хятинен подбежал ближе к реке и бросил подростку спасательный круг.

"Он сказал, что не умеет плавать. Я не мог в одиночку вытащить его из воды", - сказал Хякинен.

К счастью, на место пришла женщина, которая помогла Оскару спасти молодого человека. Женщина также вызвала скорую помощь.

Спасательная служба: не прыгайте в реку!

По данным Спасательной службы Турку, ежегодно 20-30 человек попадают в реку Аура.

В теплую погоду всегда увеличивается число оказавшихся в речной воде людей. Риск увеличивается также во время разных фестивалей и других мероприятий, говорит пожарный Спасательной службы Варсинайс-Суоми Тимо Лехмускоски.

"Спасти человека из реки Аура не простая задача", - говорит Лехмускоски.

Спасательная служба дает гражданам один простой совет: не прыгайте в реку. На дне много мусора, и подниматься на берег без помощи очень сложно.

Никто не реагировал, хотя человек залез на перила моста

После происшествия Оскар Хятинен не мог заснуть.

"Я долго думал, что случится с парнем после всего этого. Надеюсь, у него есть друзья и другие люди, с кем можно поговорить. У нас так много молодых людей, у которых нет никого", - сказал он.

Хятинена больше всего удивляет то, что многие люди проходили мимо места происшествия и никак не реагировали, - никого не интересовало, что случится с молодым человеком, который залезает на перила моста.