Туск прервал выборы главы Еврокомиссии

Утром в понедельник он провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств, после чего согласование продолжилось в расширенном составе, пишет DW.com.

Причиной сложностей стало, как отмечает агентство Reuters, сопротивление стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии), отвергнувших кандидатуру нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Кандидатуру Тиммерманса в качестве компромиссной фигуры в конечном итоге одобрили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным источников Reuters, Туск, увидев, что Тиммерманс не набирает должной поддержки, предложил еще три имени, в том числе и президента Всемирного банка (ВБ) Кристалину Георгиеву, ни одно из которых, впрочем, не вызвало массовой поддержки. Ранее из числа кандидатов выбыл фаворит - немецкий политик Манфред Вебер, кандидатуру которого поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.