Пн, 1.07.2019
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Эстонский каратист Павел Артамонов выиграл бронзу Европейских игр

Павел Артамонов

ФОТО: Olen Olümpiafänn / EOK

Каратист сборной Эстонии Павел Артамонов завоевал бронзовую медаль в последний день Европейских игр в Минске, передает rus.err.ee.

В весовой категории до 75 кг в первом поединке группового раунда Павел уступил одному из фаворитов украинцу Станиславу Горуне со счетом 3:6, но потом Артамонов свел вничью 0:0 поединок с немцем Ноа Битчем и выиграл решающий бой у белоруса Ивана Коробова со счетом 3:0.

Такие результаты позволили Артамонову выйти из группы в полуфинал со второго места, где он в упорнейшей борьбе уступил  азербайджанцу Рафаэлю Агаеву со счетом 1:2.

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