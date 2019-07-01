Эстонский каратист Павел Артамонов выиграл бронзу Европейских игр

В весовой категории до 75 кг в первом поединке группового раунда Павел уступил одному из фаворитов украинцу Станиславу Горуне со счетом 3:6, но потом Артамонов свел вничью 0:0 поединок с немцем Ноа Битчем и выиграл решающий бой у белоруса Ивана Коробова со счетом 3:0.