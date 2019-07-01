Бесплатный общественный транспорт обходится государству дороже, чем ожидалось

В этом году государство выделит на бесплатные поездки почти 43 млн евро, а Департамент шоссейных дорог планирует ходатайствовать о выделении Министерством экономики дополнительных 1,8 млн евро, чтобы покрыть дополнительные расходы, возникшие в связи с возросшим числом пассажиров и административной реформой, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Центры общественного транспорта, работающие в четырех уездах Северной Эстонии отчитались о нехватке 230 000 евро, а в следующем году им потребуются еще 450 000 евро, поэтому было запрошено дополнительные финансирования, но предназначенные для общественного транспорта средства якобы уже закончились.

Несмотря на непростую ситуацию с госбюджетом, министр экономики и коммуникаций Таави Аас заявил, что дополнительные средства для бесплатного общественного транспорта будут найдены.