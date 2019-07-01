Медведев признал дефицит доверия к "Единой России"

"В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", - написал он в колонке, посвященная правящей партии и опубликованной в понедельник, 1 июля, в газете "Известия".

По словам Медведева, основная проблема правящей партии - в нарушенной коммуникации с гражданами, пишет DW.com. "Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", - указал российский премьер.

В тех регионах, где "Единая Россия" не прислушивалась к обществу, партию ждал провал, пишет Медведев. "Люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить", - считает он.